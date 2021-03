Droga: coppia di spagnoli arrestata per traffico internazionale, atterrati a Milano avevano venti ovuli di cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 25 febbraio, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini spagnoli, una donna di 29 anni e un uomo di 27, per il reato di traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini del Commissariato Lorenteggio di Milano hanno portato i poliziotti all'aeroporto di Malpensa, dove sarebbe dovuta arrivare la coppia a bordo di un volo proveniente da Madrid. Gli agenti, dopo un attento servizio di osservazione, hanno individuato la coppia in uscita dall'aeroporto che, con un'auto noleggiata, si stava recando in direzione di Milano. Qui, i due spagnoli di origine sudamericana, hanno alloggiato per qualche ora presso un B&B in zona San Siro, per poi riprendere a muoversi in auto nel primo pomeriggio. Gli agenti del Commissariato Lorenteggio hanno seguito i movimenti della coppia, che in un primo momento ha fatto sosta in via Creta per pochi minuti, accedendo all'interno di un comprensorio di abitazioni già noto per il traffico di stupefacenti, per poi fare rientro presso la struttura alberghiera prenotata. Gli investigatori hanno quindi atteso l'uscita dei due malviventi, seguendoli fino all'autostrada del Sole da loro imboccata. All'altezza di Reggio Emilia, con l'ausilio dei colleghi della Polizia Stradale che hanno imposto l'alt alla macchina, hanno proceduto alla perquisizione della vettura e dei due soggetti. Nascosti nella fodera dei sedili, vi erano venti ovuli di cocaina per un totale di 238 grammi circa, confezionati nel modo tipicamente utilizzato per il trasporto intracorporeo. Sequestrati anche 465 euro contanti in banconote di piccolo taglio, insieme a dieci pounds. La coppia, pertanto, è stata arrestata.(Com)