Covid: Parente (Iv), creare team di esperti per analisi dati

- "L’epidemia peggiorerà nelle prossime settimane e penso non bastino più le sole competenze del Cts ma sia opportuna la creazione al più presto di un team di esperti di analisi di dati, ( matematici , fisici, epidemiologi), per dare quotidianamente indicazioni su lockdown mirati dalla provincia in giù come è avvenuto a Perugia e in Alto Adige". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Italia viva e presidente della commissione Igiene e Sanita', Annamaria Parente. "È necessario per questo anche raccogliere in maniera semplice i dati dei comuni - aggiunge -. Così potremmo evitare chiusure di intere Regioni". (com)