Polonia: Amazon apre il suo portale dedicato

- Amazon ha aperto oggi un portale in Polonia. Lo rende noto il portale di informazione "Business Insider Polska". Da oggi è possibile fare acquisti sul sito "amazon.pl", laddove finora i polacchi si erano affidati al portale tedesco della società, disponibile anche in lingua polacca. L'ufficializzazione dell'ingresso in Polonia da parte della società di commercio elettronico è avvenuta a fine gennaio, ma le voci di uno sbarco di Amazon nel Paese si rincorrono da alcuni anni. L'apertura di un portale nazionale non è una notizia positiva solo per gli acquirenti ma anche per le imprese locali, che avranno l'opportunità di raggiungere oltre 300 milioni di clienti Amazon in oltre 200 Paesi. Se è vero che il portale polacco di Amazon apre solamente oggi, è altrettanto vero che la compagnia opera comunque nel Paese dal 2014, avendovi aperto numerosi centri logistici. Amazon dà lavoro a oltre 18 mila persone, suddivise in nove centri a Sady, Sosnowiec, Kolbaskowo, Bielany Wroclawskie, Pawlikowice, Lodz, Okmiany e Gliwice, e in un ufficio per i servizi web e un centro di sviluppo tecnologico aperti a Danzica. L'ingresso di Amazon in Polonia scuote il mercato del commercio elettronico locale e rappresenta una sfida per gli attori che già vi operano, ovvero Allegro e AliExpress. (Vap)