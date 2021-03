Credito: Ue, Corte giustizia respinge impugnazione Commissione su Tercas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto l'impugnazione proposta dalla Commissione Ue contro la sentenza del Tribunale relativa alle misure adottate da un consorzio di banche italiane a sostegno di uno dei suoi membri. Lo si apprende dalla Corte di giustizia dell'Ue. Il Tribunale ha correttamente dichiarato che tali misure non costituiscono aiuti di Stato in quanto non sono imputabili allo Stato italiano. (Beb)