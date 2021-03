Covid: Bonomi (Confindustria) ad “Handelsblatt”, prima vaccinazioni poi le riforme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, il governo dovrebbe impegnarsi nelle riforme del sistema sociale e della politica occupazionale. Bonomi rimarca poi che “le aziende del turismo o del commercio hanno ancora bisogno di rimborsi dal fondo Covid finanziato dallo Stato” dice Bonomi, così come del congelamento dei licenziamenti. Altri settori che hanno affrontato bene la crisi dovrebbero, invece, utilizzare il normale fondo di perequazione salariale e avviare contemporaneamente la ristrutturazione. Basandosi sul modello tedesco, Bonomi vuole “capovolgere il mercato del lavoro”. Per molto tempo in Italia si è trattato di assicurarsi i posti di lavoro “dove erano”. Ora invece, secondo il presidente di Confindustria “dobbiamo investire nella formazione per rendere nuovamente occupabili le persone che perdono il lavoro”. Inoltre, l'indennità di disoccupazione dovrebbe essere collegata all'obbligo di continuare la formazione. (Geb)