Arabia Saudita: il vaccino anti-coronavirus è una condizione per compiere l'Hajj

- Il ministro della Salute saudita, Tawfiq Al-Rabiah, ha stabilito che sarà necessario aver effettuato il vaccino anti-coronavirus per partecipare al pellegrinaggio rituale musulmano (Hajj, in arabo). Il vaccino sarà quindi considerata una condizione senza la quale non sarà possibile effettuare il pellegrinaggio alla Mecca. Il ministro della Salute saudita non ha spiegato, però, se i pellegrini provenienti da fuori del Regno o i pellegrini all'interno del Regno saranno tenuti a vaccinarsi nei loro Paesi di origine o in Arabia Saudita. Inoltre, Al-Rabiah non ha chiarito se l’accesso allo Haj sarà limitato ai pellegrini nazionali, come avvenuto lo scorso anno.(Res)