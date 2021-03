Russia: Putin invia i suoi auguri per il 90mo compleanno di Mikhail Gorbacev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con l'ex presidente dell’Unione sovietica, Mikhail Gorbacev per il suo 90mo compleanno, definendolo come uno statista eccezionale che ha avuto un impatto significativo sul corso della storia. "Appartieni giustamente alla galassia di persone brillanti e straordinarie, eccezionali statisti dei nostri tempi che hanno avuto un impatto significativo sul corso della storia nazionale e globale", ha detto Putin nel suo messaggio di congratulazioni pubblicato dal Cremlino. Il presidente russo ha anche sottolineato l'esperienza professionale, l'energia e la creatività di Gorbacev che consentono il suo impegno nel lavoro pubblico ed educativo e il contributo a progetti umanitari internazionali. Gorbacev ha guidato l'Unione sovietica tra il 1985 e il dicembre del 1991, quando si dimise dopo la firma degli accordi di Belavezha, dichiarando la fine dell’Urss. Dopo le dimissioni, Gorbacev ha fondato la sua Fondazione internazionale per gli studi socio-economici e politici, nota anche come Fondazione Gorbacev, e l'organizzazione ambientalista Green Cross International. (Rum)