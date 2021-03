Cina: Covid, secondo pneumologo Zhong entro giugno sarà vaccinato il 40 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina prevede di vaccinare contro la Covid-19 il 40 per cento della sua popolazione, di 1,4 miliardi di persone, entro la fine di giugno. Lo ha reso noto Zhong Nanshan, noto pneumologo e consulente medico del governo cinese. L'ambizioso obiettivo di vaccinare 560 milioni di persone significa che il Paese più popoloso del mondo dovrà accelerare il passo, poiché finora è stato vaccinato solo il 3,5 per cento dei suoi abitanti. "Al 28 febbraio, sono state somministrate 52,5 milioni di dosi di vaccini", ha riferito Zhong. "L'attuale ritmo di vaccinazione è molto basso oggi a causa del controllo dell'epidemia nelle prime fasi", ha aggiunto il dottor Zhang Wenhong, direttore del reparto Malattie infettive allo Shanghai Huashan Hospital e consigliere del governo, durante una videoconferenza nella serata di ieri, primo marzo. "La capacità di produzione del vaccino, tuttavia, è molto alta e si prevede che aumenterà fino a 2,1 miliardi di dosi entro la fine del 2021". Zhong e Zhang erano tra i relatori di una conferenza ospitata dalla Brookings Institution e dall'Università Tsinghua di Pechino. La Cina ha ora quattro vaccini sviluppati e prodotti a livello nazionale che sono stati approvati per l'uso. Precedentemente ha posticipato di due mesi il suo piano per la somministrazione di 50 milioni di persone prima del Capodanno cinese, poiché le preoccupazioni per le forniture e l'esitazione nei confronti dei vaccini prodotti a livello nazionale hanno complicato la campagna di vaccinazione. (Cip)