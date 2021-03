Libano: intelligence militare arresta 18 presunti affiliati allo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligence militare del Libano ha arrestato 18 persone affiliate allo Stato islamico (Is), mentre preparavano attacchi suicidi contro centri e postazioni dell’esercito libanese e delle forze di sicurezza. Lo riferisce una “fonte di sicurezza di alto livello” al quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”. Secondo la fonte, dei 18 individui fermati dall’intelligence delle forze armate di Beirut, dodici sono di nazionalità siriana e sei di nazionalità libanese. Uno di loro, in particolare, un libanese, era già stato arrestato in precedenza con l’accusa di pianificare operazioni terroristiche, ed è ritenuto la “mente” degli attacchi e il leader della cellula dell’Is nel Paese. Gli arrestati, riferisce la fonte, costituivano un gruppo terroristico sul modello del gruppo responsabile dell’attacco effettuato contro alcuni giovani nella cittadina di Kaftoun, a Koura, nel nord del Libano, ad agosto 2020. L’arresto dei 18 presunti terroristi è stato effettuato nel corso di un’operazione preventiva alla periferia della città di Arsal, vicino al confine con la Siria, nell’est del Paese. (segue) (Res)