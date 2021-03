Libano: intelligence militare arresta 18 presunti affiliati allo Stato islamico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio dello scorso febbraio, l'esercito libanese ha arrestato altre 18 persone accusate di legami con lo Stato islamico nell'area di Arsal. L’arresto ha sollevato preoccupazioni sulla potenziale ripresa delle attività nel Paese dei cedri, secondo quanto riferito dal quotidiano panarabo “Asharq al Awsat” il 3 febbraio scorso, citando fonti militari. I recenti arresti “rappresentano un risultato, soprattutto perché l’esercito libanese è già sovraccarico di varie missioni, sia lungo il confine che nelle aree interne”, anche alla luce del “deterioramento delle condizioni di vita, delle proteste, della pandemia Covid-19 e di altre sfide che deteriorano le sue forze”, secondo le fonti. Il Paese dei cedri attraversa una crisi economica senza precedenti dal settembre 2019, che hanno portato alla caduta del governo dell’allora premier Saad Hariri. Quest’ultimo, che lo scorso ottobre ha ricevuto l’incarico per formare il governo, a oggi, dopo oltre tre mesi, non è riuscito a formare la squadra ministeriale. A tal proposito, gli osservatori, prosegue il quotidiano, hanno notato che alla luce della situazione politica, alcune parti potrebbero cercare di ridare vigore alle organizzazioni estremistiche nel Paese. Le fonti hanno indicato la presenza di un collegamento tra l’Is in Siria e la rinascita del gruppo terroristico in Libano. Nell’estate del 2017 l’esercito libanese, insieme ai miliziani del movimento sciita Hezbollah, hanno lanciato un’operazione di bonifica dagli elementi dell’Is nella Valle della Bekaa e nella zona intorno ad Arsal. (Res)