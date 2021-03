Infrastrutture: al via il Maritime India Summit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi al 4 marzo di tiene in modalità virtuale il Maritime India Summit, organizzato dal ministero dei Porti, della navigazione e delle vie d’acqua indiano. A inaugurarlo è stato il primo ministro, Narendra Modi. L’evento punta a indicare la tabella di marcia per i prossimi dieci anni per lo sviluppo del settore marittimo indiano e a mostrare le opportunità di investimento. Parteciperanno relatori di diversi Paesi, con la Danimarca nel ruolo di Paese partner. (Inn)