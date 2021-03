Tlc: Germania, tornano all'attacco al Bundestag i contrari alla presenza di Huawei nel 5G (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il costituzionalista Klaus Gaerditz, la proposta del governo federale è “incostituzionale” e, con specifico riferimento ai controlli su Huawei, “non contribuisce al rafforzamento dei poteri” dell'esecutivo in materia di sicurezza. Secondo Gaerditz, inoltre, con l'impiego di componenti cinesi nel 5G della Germania il rischio è “compromettere tutti i diritti fondamentali alla comunicazione”, poiché questa viene resa accessibile a “un regime autoritario tramite fornitori di tecnologia dipendenti”. In particolare, il governo federale “decide a suo piacimento se e in che misura metterà da parte gli interessi della sicurezza pubblica a favore degli interessi economici (possibilmente a breve termine)”. In tale prospettiva, avverte il costituzionalista, “un accordo economico pianificato o un grande investimento da parte di una società tedesca” in Cina potrebbe essere “arbitrariamente utilizzato in maniera impropria come argomento per differire la sicurezza interna ed esterna” della Germania. (Geb)