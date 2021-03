Russia: i 90 anni di Gorbacev, perestroijka e glasnost furono misure necessarie per cambiare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perestroijka e la glasnost, ma anche la fine della Guerra fredda e soprattutto la possibilità per i cittadini russi di ottenere la libertà e porre fine a un regime totalitario. Sono questi i motivi per cui l’ex presidente dell’Unione sovietica, Mikahil Gorbacev, vuole essere ricordato. “Sono profondamente convinto che la ristrutturazione fosse necessaria e che la stessimo guidando nella giusta direzione. La cosa principale che abbiamo ottenuto all'interno del Paese è che le persone hanno ottenuto la libertà e che si è posto fine al sistema totalitario”, ha detto l’ex presidente sovietico in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Tass” in occasione dei suoi novant’anni. “Sull'arena interazionale, il risultato principale è stato la fine della Guerra fredda e la riduzione radicale degli armamenti nucleari”, ha detto Gorbacev, che si è detto soddisfatto delle “decisioni fondamentali” prese nel corso della sua vita e in ambito politico. “Non le cambierei. In politica ovviamente, e oggi si vede molto più chiaramente, ci sono stati degli errori. So di essere criticato e considerato un ‘credulone’. Ma se non mi fossi fidato delle persone, la perestrojka non sarebbe affatto iniziata. Mi rimproverano anche per la glasnost (trasparenza). Ma senza glasnost, niente nel Paese sarebbe cambiato”, ha detto l’ex presidente sovietico. (segue) (Rum)