Russia: i 90 anni di Gorbacev, perestroijka e glasnost furono misure necessarie per cambiare il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se non fosse per la perestrojka, qualsiasi tentativo di riforma economica si sarebbe impantanato in una palude burocratica. Questo è successo nella nostra storia e sarebbe successo di nuovo”, ha proseguito Gorbacev, secondo cui la Russia spesso viene citata come esempio della Cina. “Ci sono voluti anni in quel Paese per trovare un'opzione che ha dato i suoi frutti. Il nostro Paese aveva bisogno di una riforma graduale del mercato, non di una terapia d'urto. Ma negli anni Novanta hanno prevalso i radicali e questo è costato caro alla Russia e ai suoi cittadini”, ha spiegato l’ex presidente dell’Urss che poi parla anche del contesto attuale e della necessità di riforme. “Ovviamente sono necessarie delle modifiche. Non importa come si chiamano. Le riforme e la perestrojka sono il processo attraverso il quale il Paese ha cercato di raggiungere una vita normale e dignitosa per tutte le persone. Non sono facili. Inoltre, ora tutto è complicato dalle conseguenze della pandemia. Ma penso che le persone vogliano cambiare”, ha detto Gorbacev. (Rum)