Iraq: Covid, giunto all’aeroporto di Baghdad primo lotto di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunto questa notte all’aeroporto internazionale di Baghdad, in Iraq, un primo lotto di dosi di vaccino contro il Covid-19. Un aereo proveniente dalla Cina ha trasportato nel Paese 50 mila dosi del siero prodotto dalla casa farmaceutica cinese Sinopharm. Questo primo carico rappresenta in realtà un dono della Repubblica popolare cinese all’Iraq, anche se Baghdad acquisterà dosi ulteriori di vaccino. Secondo il portavoce del ministero della Salute, Saif al Badr, il vaccino sarà distribuito direttamente ai dipartimenti sanitari di Baghdad e poi ai governatorati, e la campagna vaccinale comincerà oggi nella capitale. Nel frattempo, il ministro della Salute, Hassan al Tamimi, ha concordato con l’ambasciatore di Pechino a Baghdad la fornitura di 2 milioni di dosi del siero Sinopharm, da spedire in tempi rapidi nel Paese. Oltre al vaccino cinese, l’Iraq ha finora siglato contratti per l’acquisto di 16 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca e 1,5 milioni del siero Pfizer-BioNTech. (Res)