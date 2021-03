Russia: presidente Consiglio federale Matvienko, studiamo blocchi ai social in Cina, Turchia e Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta studiando attentamente l'esperienza di Cina, Turchia e Australia in merito ai blocchi imposti ai social network stranieri o ad alcuni loro contenuti. Lo ha detto la presidente del Consiglio della Federazione (camera alta del Parlamento) Valentina Matvienko in un'intervista all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Noi, ovviamente, stiamo osservando attentamente e studiando l'esperienza di altri Paesi, come Cina e Turchia, ma stiamo osservando cosa sta succedendo in Australia. Runet (il segmento sovrano di Internet russo) si sta attivamente sviluppando, sta diventando uno strumento in crescita della rete globale. E, naturalmente, non possiamo che essere preoccupati di ciò che è consentito fare ai giganti di Internet", ha detto Matvienko. Tuttavia, secondo la presidente del Consiglio della Federazione, bloccare i social network stranieri non è la via giusta per la Russia. "Sono convinta che questa non sia la nostra strada. È impossibile installare un ‘muro elettronico’ lungo tutto il confine, privare i cittadini delle loro solite opportunità di utilizzare la quantità di informazioni necessaria”, ha detto Matvienko, secondo cui questo scenario “non è realistico”. (Rum)