Libano: patriarca Rai, non ho proposto assemblea costituente (3)

- Il patriarca Rai si è rivolto ai libanesi spiegando che l'invito a organizzare una conferenza internazionale nasce "per affrontare la situazione del colpo di stato". "I nostri appelli per una conferenza internazionale sponsorizzata dalle Nazioni Unite sono per affrontare una situazione di colpo di stato. Lasciare la situazione così com'è, mentre lo Stato crolla e le persone vengono devastate, è completamente inaccettabile per noi", ha detto Rai a Bkerke. Il patriarca ha aggiunto: "Nessuno può essere in disaccordo sul fatto che il mancato rispetto della neutralità ci coinvolga nei problemi. L'entità libanese indipendente si basa sulla neutralità". Rai si aspetta che una conferenza internazionale "stabilizzi l'entità libanese che è gravemente minacciata. Vogliamo che sostenga il sistema democratico, la libertà e la giustizia. Vogliamo che annunci la neutralità del Libano. Vogliamo che adotti tutte le misure necessarie per attuare tutte le decisioni internazionali per il Libano per salvare la sovranità del Libano e consentire allo Stato libanese di diffondere la sua autorità su tutte le regioni libanesi. Vogliamo che sostenga l'esercito libanese, rendendolo capace di difendere da solo il Paese". (segue) (Res)