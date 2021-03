Libano: patriarca Rai, non ho proposto assemblea costituente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca ha anche espresso il rifiuto di qualsiasi tentativo di naturalizzare i profughi palestinesi presenti in Libano, spingendo per il ritorno dei profughi siriani a casa. "Vogliamo che la conferenza internazionale stabilisca un piano chiaro per prevenire la naturalizzazione dei palestinesi e per far tornare i profughi siriani a casa", ha detto Rai. Infine, il patriarca ha esortato i libanesi a rivendicare i loro legittimi diritti per vivere dignitosamente. "Abbiamo liberato la terra, quindi liberiamo lo Stato da tutto ciò che ostacola la sua autorità e le sue prestazioni. La grandezza dei movimenti di liberazione e resistenza nel mondo ricade nell'interesse dello Stato e della sua legittimità", ha concluso. (Res)