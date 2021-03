Libano: Covid, vaccino cinese Sinopharm autorizzato per uso d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta commissione tecnica formata dal ministro della Salute uscente del Libano, Hamad Hassan, per discutere della registrazione dei vaccini offerti dal settore privato, ha autorizzato la registrazione per l’uso d'emergenza del siero cinese Sinopharm contro il Covid-19. Lo riferisce l'agenzia di stampa libanese "Nna". La decisione è giunta durante un incontro della commissione, tenutosi sotto la presidenza del ministro Hassan e alla presenza di medici e tecnici. Dopo l’autorizzazione, il vaccino sarà disponibile per la commercializzazione, secondo i termini e le condizioni in vigore. Il Libano ha avviato due settimane fa la campagna vaccinale, dopo l’arrivo a Beirut di un primo lotto di vaccini, e prosegue nella rimozione graduale delle restrizioni introdotte per limitare la diffusione del Covid-19 lo scorso gennaio. (Res)