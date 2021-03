Iraq: parlamento approva progetto di legge con misure di compensazione per donne yazide sopravvissute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell’Iraq ha approvato ieri, dopo più di un anno dalla sua prima presentazione, la bozza per la legge sulle donne e ragazze sopravvissute ai crimini sessuali e al tentato genocidio della comunità etno-religiosa degli yazidi, commessi nel 2014 dallo Stato islamico (Is). Secondo il sito per i diritti umani “Open Global Rights”, la bozza fornisce importanti misure di compensazione per le donne catturate dai militanti dell’Is, compresi risarcimenti, riabilitazione, trattamento medico e opportunità economiche. Tuttavia, secondo il sito, la nuova legge non riesce a soddisfare le necessità di alcune comunità più deboli in Iraq. La legge, inoltre, qualifica espressamente i crimini commessi contro gli yazidi come “genocidio” e stabilisce che nessun responsabile di qualunque azione di “rapimento e detenzione” ai loro danni possa essere incluso in un’amnistia generale o speciale. (segue) (Res)