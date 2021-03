Iraq: parlamento approva progetto di legge con misure di compensazione per donne yazide sopravvissute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivista yazida Nadia Murad, insignita del premio Nobel per la pace nel 2018, ha accolto con favore l’approvazione della legge definendola “storica”. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, Murad scrive: “L’approvazione della legge sulle sopravvissute yazide è storica”, sottolineando di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica, Barham Salih, per ringraziarlo di aver presentato il progetto in prima istanza all’assemblea legislativa di Baghdad. “L’approvazione della legge rappresenta un importante primo passo nel riconoscere violazioni traumatiche, contro la violenza sessuale e (nel riconoscere) il bisogno di una compensazione concreta”, ha scritto, sottolineando che l’attuazione della legge dovrà concentrarsi “in modo comprensivo sul sostenere e il reintegrare i sopravvissuti”. (segue) (Res)