Libano: Aoun incontra ambasciatrice di Francia, focus su formazione governo

- L’ambasciatrice della Francia in Libano, Anne Grillo, ha incontrato ieri il presidente della Repubblica Michel Aoun al palazzo presidenziale di Baabda. Secondo l’agenzia di stampa “Nna”, Grillo e Aoun hanno discusso degli sviluppi correnti nel Paese, delle relazioni franco-libanesi e dei mezzi per rafforzarle in tutti gli ambiti. Le discussioni hanno anche affrontato “la crisi relativa al governo e il desiderio della Francia di trovare soluzioni rapide che conducano alla formazione di un esecutivo capace di affrontare le difficili circostanze in cui versa il Paese”. Grillo ha sottolineato che “la Francia sarà al fianco del Libano per aiutarlo a superare le sue crisi, specialmente visto che il popolo libanese merita di vivere rassicurato, sollevato e in migliori circostanze economiche e sociali”. (Res)