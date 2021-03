Energia: Qatar Petroleum appalta a Samsung un contratto da 2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera qatariota Qatar Petroleum ha annunciato ieri la concessione di un importante contratto Epc (ingegneria, fornitura e costruzione) alla coreana Samsung Construction and Trade, per l’espansione delle strutture di carico e stoccaggio del gas naturale liquefatto (Gnl) nella città industriale di Laffan, per un valore di 7 miliardi di rial (1,94 miliardi di dollari). Lo ha annunciato la compagnia stessa in un comunicato pubblicato sul suo sito internet. Il contratto è stato siglato da Saad al Kaabi, ministro di Stato per gli Affari energetici, direttore esecutivo e amministratore delegato di Qatar Petroleum, e da Oh Se-Chul, presidente eamministratore delegato di Samsung. (Res)