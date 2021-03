Covid: oggi prevista la firma del nuovo Dpcm, governo diviso sulla scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ prevista per oggi la firma del nuovo Dpcm con le misure anti-Covid che entrerà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. E' però ancora aperto il nodo sullo stop alle lezioni in presenza in zona arancione sul quale non c’è ancora un accordo nel governo. Ieri i ministri della cabina di regia, che dovrebbero riunirsi anche oggi, si sono divisi sulle restrizioni per gli istituti scolastici. Dalla prossima settimana, infatti, tutte le scuole - comprese la materna e la primaria - saranno chiuse nelle zone rosse. Il confronto è quindi aperto sull’ipotesi di fermare le lezioni in presenza anche nelle zone in arancione più colpite e a rischio varianti. Sul tema alcuni governatori hanno già firmato ordinanze che dispongono la sospensione delle lezioni. Proprio con loro è previsto un ulteriore confronto per definire una linea unitaria e stabilire parametri omogenei. (segue) (Rin)