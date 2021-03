Covid: oggi prevista la firma del nuovo Dpcm, governo diviso sulla scuola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si chiudono le scuole bisogna però chiudere anche i negozi. Sarebbe questa la posizione emersa tra gli esperti del Comitato tecnico scientifico e alcuni ministri, e sulla quale il governo dovrà trovare una soluzione che renda il regime uguale in tutta Italia. Per i ministri “rigoristi” infatti non ha senso svuotare le classi permettendo magari ai ragazzi di assembrarsi nelle vie dello shopping e dei centri commerciali aperti nelle zone arancioni. Il nuovo Dpcm infatti arriva nel pieno di una recrudescenza dell’epidemia. "Le prossime settimane non saranno facili nella gestione del Covid. Abbiamo l'obbligo di dire la verità e di dire come stanno le cose", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. "La curva sta risalendo in maniera significativa, dobbiamo batterci con energia ma con una consapevolezza, ovvero che l'accelerazione nella campagna di vaccinazione ci consentirà di uscire in modo più strutturale dalla questa situazione. Ma le prossime settimane non saranno facili", ha sottolineato. (Rin)