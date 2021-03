Qatar: Moody’s, banche riescono a generare ricavi nonostante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità delle banche del Qatar di generare ricavi resta forte, nonostante l’aumento delle perdite legate alla pandemia di Covid-19. Lo afferma l’agenzia di rating statunitense Moody’s, che in un recente rapporto stima che le ampie riserve di capitale delle banche locali, i prezzi del petrolio correnti e la riconciliazione del Golfo, siglata fra Doha e i Paesi boicottatori lo scorso 5 gennaio al vertice del Consiglio di cooperazione di Al Ula, sosterranno la performance finanziaria degli istituti di credito qatarioti durante il 2021. Il prezzo del petrolio, che ha raggiunto i 60 dollari al barile, sosterrà il bilancio pubblico del Qatar, che per il 2021 ha stimato appena 40 dollari. Secondo il rapporto, nel 2020 i profitti operativi totali delle banche qatariote sono cresciuti del 4 per cento, fino a 43,9 miliardi di rial (12 miliardi di dollari) nel 2020, contro i 42,1 miliardi di rial (11,66 miliardi di dollari) dell’anno precedente. (Res)