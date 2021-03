Georgia: proteste antigovernative, arrestate sette persone nei pressi del Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette persone sono state arrestate nei pressi del Parlamento georgiano, dove da giorni proseguono le proteste dei partiti politici dell'opposizione e di altri attivisti civili. Come riferito da “InterPressNews”, che riporta fonti del ministero dell’Interno, sinora persone sono state sottoposte a fermo amministrativo. "Attualmente, sette persone sono in stato di detenzione ai sensi dell'articolo 173 del codice amministrativo, che prevede la disobbedienza a un ordine legale o la richiesta di un ufficiale delle forze dell'ordine", ha riferito la fonte dell'agenzia. Le tensioni sono avvenuta in via Chitadze, nei pressi della sede dell’assemblea legislativa georgiana. Gli agenti di polizia hanno iniziato a trattenere gli attivisti dopo che questi hanno disobbedito agli avvertimenti delle forze dell’ordine e hanno iniziato a urlare contro i parlamentari che stavano entrando nell’edificio. I leader dei partiti di opposizione e i loro sostenitori sono riuniti dinnanzi a tutte le entrate del Parlamento. Sul posto sono presenti anche numerosi agenti di polizia che stanno monitorando la situazione e tentando di garantire la sicurezza. (Rum)