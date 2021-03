Francia: fonti stampa, verso una serrata nel fine settimana nell'Ile-de-France

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione di Parigi, l'Ile-de-France, si sta prendendo "seriamente" in considerazione l'ipotesi di applicare una serrata nel fine settimana per arginare la crisi del coronavirus. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv" citando diverse fonti, tra cui una vicina al governo. "Una proposta che trovo difficile, dura, anche inumana", ha detto la sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, al termine di un incontro avvenuto ieri, primo marzo, con le autorità sanitarie e i vertici della prefettura. Tra le proposte presentate da Hidalgo, c'è quella di organizzare le lezioni scolastiche all'aperto quando è possibile. Nell'Ile-de-France il tasso di incidenza nell'ultima settimana è stato di 322 casi ogni 100 mila abitanti. Siamo su un forte aumento delle entrate in rianimazione di cui non vediamo la previsione di calo", ha detto a "BfmTv" Djillali Annane, capo del servizio rianimazione all'ospedale Raymon Poincaré di Garchex, nell'Hauts-de-Seine. (Frp)