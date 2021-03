Germania: aumentano i reati di antisemitismo in Brandeburgo, 147 nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano i reati di antisemitismo nel Brandeburgo, da 95 nel 2018 a 99 nel 2019 e 147 nel 2020. È quanto si apprende dai dati diffusi dalla polizia del Land, come riferisce il quotidiano “Berliner Morgenpost”. Nello scorso anno, “con poche eccezioni”, le forze dell'ordine hanno ritenuto responsabili di tali crimini degli estremisti di destra. Dei 147 reati con matrice antisemita, sette sono stati attacchi contro “istituzioni ebraiche”. Ad esempio, informazioni o pannelli commemorativi sui memoriali degli ebrei sono stati danneggiati. Inoltre, le porte di una sinagoga e di una sala di una comunità ebraica sono state imbrattate. In quattro casi si trattava di graffiti con la svastica. Gli attacchi hanno preso di mira anche il lager di Gloewen, satellite del campo di concentramento di Sachsenhausen. Colpito anche il lager di Roederhof. I reati rimanenti comprendo istigazione all'odio e minacce. A oggi, soltanto cinque casi finiti in tribunale si sono conclusi con sanzioni per i rei. Le indagini sono state interrotte in 30 reati e in 12 l'esito del procedimento non era rintracciabile nel registro elettronico della polizia del Brandeburgo. Per i reati restanti, le indagini o i procedimenti legali sono ancora in corso. (Geb)