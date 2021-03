Germania: ministero Difesa corregge a favore di H&K decisione su nuovo fucile Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa tedesco ha corretto a favore del produttore di armi Heckler&Koch (H&K) la decisione sulla sostituzione del G36, il fucile d'assalto in dotazione alle Forze armate (Bundeswehr) dal 1997. Sarà dunque questa azienda a realizzare la nuova arma d'ordinanza della Bundeswehr. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il dicastero ha infatti accertato le irregolarità compiute da Haenel, la fabbrica di armi che, il 15 settembre 2020, aveva vinto l'appalto per la sostituzione del G36, bandito nel 2015. Contro tale decisione, H&K aveva presentato ricorso, affermando che Haenel aveva violato la legge sui brevetti in vigore in Germania. In particolare, Haenel avrebbe dovuto fornire 120 mila fucili d'assalto Mk556, con una commessa dal valore di 250 milioni di euro. Fornitore della Bundeswehr dal 1956, H&K aveva invece proposto l'Hk416 e l'Hk443. A ottobre scorso, al fine di verificare le presunte irregolarità denunciate da H&K, il ministero della Difesa tedesco aveva già sospeso l'ordine per Haenel, parte del gruppo Merkel, a sua volta controllato da Tawazun Holding, società degli Emirati Arabi Uniti. Ora, potrebbe essere la stessa Haenel a ricorrere contro il dietro-front della Difesa, chiedendo il pagamento di una compensazione. Da luglio scorso, H&K è di proprietà della holding lussemburghese Compagnie de développement de l'eau (Cde), che fa capo all'investitore francese Nicolas Walewski. Cde è amministrata da uno studio legale con sede alle Barbados. (Geb)