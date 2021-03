Germania: Covid, Merkel rifiuta di farsi vaccinare in Tv con preparato AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha rifiutato di farsi vaccinare contro il coronavirus in diretta televisiva con il preparato dell'azienda biofarmaceutica AstraZeneca (Svezia-Regno Unito). È quanto dichiarato dal portavoce del governo federale, Steffen Seibert. Merkel ha, dunque, respinto la proposta del segretario generale della Società tedesca di immunologi (Dgfi), Carsten Watzl. Come riferisce il quotidiano “De Tagesspiegel”, Watzl aveva proposto che Merkel si facesse somministrare in Tv il vaccio di AstraZeneca per rassicurare circa l'efficacia del preparato sulle persone con più di 65 anni. Il vaccino dell'azienda anglo-svedese è, infatti, raccomandato esclusivamente per i soggetti di età inferiore, come ricordato da Seibert, mentre Merkel ha 66 anni. Il portavoce del governo federale ha, infine, ricordato come la cancelliera abbia ripetutamente dichiarato che attederà il suo turno per farsi vaccinare. (Geb)