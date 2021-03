Usa-Messico: vaccino anti-Covid e relazioni bilaterali nel colloquio tra Biden e Obrador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta da parte del Messico agli Stati Uniti di vaccini contro il Covid-19 è uno dei temi dell'incontro in forma virtuale tra i presidenti dei due paesi, rispettivamente Joe Biden e Andres Manuel Lopez Obrador. Lo ha annunciato lo stesso Biden nella prima parte del bilaterale, aperta alla stampa. "Le nostre nazioni sono più forti se sono unite, lavorando insieme", ha affermato l'inquilino della Casa Bianca. Obrador, per parte sua, ha sottolineato l'importanza della cooperazione con Washington. "E' importante per il Messico essere vicini a Dio e non troppo lontani dagli Stati Uniti", ha affermato il capo di Stato messicano con una dose di ironia, accolta da una risata da parte di Biden. (segue) (Nys)