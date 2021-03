Brasile: a febbraio bilancia commerciale registra avanzo minore in sette anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso mese, le esportazioni agricole sono diminuite del 10,8 per cento rispetto a febbraio 2020, trainate dallo scarso risultato del raccolto di alcuni prodotti. Il calo maggiore si è verificato nell'export di semi di soia (-33,1 per cento) e animali vivi (-44,2 per cento). Il calo delle esportazioni agroalimentari è stato compensato dall'espansione delle vendite dell'industria estrattiva, aumentate del 13,8 per cento a febbraio rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In crescita, in particolare, l'export di minerale di ferro e suoi concentrati (+ 94,7 per cento) e quello di minerali di alluminio e suoi concentrati (+ 12,6 per cento). (Brb)