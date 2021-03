Giappone: Olimpiadi, comitato organizzatore aumenterà la rappresentanza femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo si riunirà oggi, 2 marzo, per discutere l'aumento della rappresentanza femminile tra i suoi membri. La nuova presidente del comitato, Seiko Hashimoto, intende garantire alle donne una rappresentanza del 40 per cento all'interno del comitato, a seguito delle polemiche per le dichiarazioni sessiste che hanno portato alle dimissioni del suo predecessore, l'ex primo ministro Yoshiro Mori. Il comitato verrà pertanto allargato, portandolo da 34 a 45 membri con l'inclusione della maratoneta olimpica Naoko Takahashi e di altre dieci donne. (segue) (Git)