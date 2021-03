Usa: approvazione della presidenza Biden sale al 61 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione della presidenza di Joe Biden da parte dei cittadini degli Stati Uniti ha raggiunto il 60 per cento. Lo rileva un un sondaggio curato da Harvard Caps-Harris Poll per il quotidiano “The Hill”. Confrontando i dati con quelli relativi al primo mese di presidenza del predecessore di Biden, Donald Trump, l’attuale inquilino della Casa Bianca risulta in vantaggio. A febbraio del 2017 Trump era al 48 per cento, mentre oggi solo il 39 per cento degli intervistati dichiara di non approvare l’operato di Biden da quando quest’ultimo si è insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio scorso. Significativo il fatto che quasi un terzo degli elettori del Partito repubblicano - il 31 per cento - dichiara di approvare la gestione di Biden. Parallelamente cresce anche l’approvazione per il Partito democratico nel suo insieme: il 55 per cento degli intervistati afferma di approvare l’operato dei dem (7 punti percentuali in più rispetto a gennaio). Cala proporzionalmente il successo del Partito repubblicano, che scende al 44 per cento nell’approvazione da parte dei cittadini Usa.(Nys)