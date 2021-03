Kosovo: ambasciatore Demiri arrivato in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore kosovaro Ines Demiri è arrivato in Israele. Ad annunciare la notizia, come riferiscono i media di Pristina, è stato il direttore dell'ufficio per i Balcani del ministero degli Esteri israeliano Dan Oryan. "Benvenuto in Israele a Ines Demiri", ha scritto Oryan diffondendo sui social network una foto dell'ambasciatore kosovaro. "Il Kosovo è fiero di essersi allineato alla politica estera degli Stati Uniti aprendo la propria ambasciata in Israele a Gerusalemme", ha detto nei giorni scorsi la ministra degli Esteri kosovara uscente, Meliza Haradinaj-Stublla, difendendo la scelta fatta dal governo di Pristina "Riguardo all'apertura dell'ambasciata in Israele, la Repubblica del Kosovo non aveva prima una rappresentanza diplomatica a Tel Aviv per cui non ci può essere alcun colloquio sulla ricollocazione da Tel Aviv a Gerusalemme", ha osservato la ministra Haradinaj rispondendo ad alcune critiche arrivate dal Movimento Vetevendosje. "Il Kosovo rispetta le prassi e le leggi del Paese ospitante durante il processo per l'istituzione della missione diplomatica ma è anche orgoglioso di allinearsi con la politica estera americana", ha concluso Haradinaj. (segue) (Alt)