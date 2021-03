Balcani: inviato Ue Lajcak visita la regione dal primo al 4 marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo negoziatore kosovaro Edita Tahiri ha reagito osservando che la "vasta maggioranza" degli Stati membri dell'Ue hanno riconosciuto il Kosovo come uno Stato indipendente: 22 lo hanno riconosciuto e "solo cinque" non lo hanno fatto. "Di che tipo di neutralità riguardo lo status stanno parlando alcuni funzionari dell'Ue?", ha chiesto Tahiri. Slovacchia, Grecia, Romania, Cipro e Spagna sono i cinque Paesi dell'Ue che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo. Proprio su questi Paesi si è consumata un'altra polemica, che stavolta ha visto protagoniste le autorità serbe. (segue) (Seb)