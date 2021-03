Kosovo: fonti stampa, possibile accordo di governo tra Vetevendosje e Aak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo tra il Movimento Vetevendosje di Albin Kurti e l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) di Ramush Haradinaj, in cui il primo sarà il nuovo primo ministro e il secondo sarà presidente del Parlamento. Su questo scenario, di cui ha parlato nei giorni scorsi la stampa di Pristina, si è espresso per il portale d'informazione "Gazeta Express" l'ex ministro delle Infrastrutture Pal Lekaj. Il politico vicino all'ex premier Haradinaj ha smentito che ci sia un accordo tra le due parti, anche perché non ci può essere una nuova coalizione di governo fintanto che non verranno ufficializzati i risultati delle elezioni parlamentari per cui mancano ancora i dati del voto all'estero. Secondo Lekaj, l'incontro di ieri della presidenza dell'Aak è durato oltre tre ore ed è servito ad analizzare i risultati del partito alle ultime elezioni, "ma non è stato affrontato questo tipo di accordo" tra Movimento Vetevendosje e il partito di Haradinaj. "Credo che solo dopo la certificazione del risultato elettorale si possa parlare di questo tema", ha aggiunto. (segue) (Alt)