Kosovo: ambasciatore Ue, positivo che Kurti inserisca tra priorità prossimo governo dialogo con Serbia (5)

- A prescindere da quello che sarà il potere della Lista serba nel nuovo Parlamento di Pristina, il Movimento Vetevendosje non conterà sui voti di questo partito per la formazione del nuovo governo. Il partito del premier Albin Kurti potrà governare anche senza il sostegno dei deputati della Lista serba in quanto avrà l'appoggio dei parlamentari di altre due etnie minoritarie: rom e bosgnacchi. Questa posizione è stata in precedenza espressa anche dall'esponente del Vetevendosje Glauk Konjufca, in un'intervista all'emittente televisiva "T7". "Al momento sembra che il governo guidato dal Vetevendosje includerà due o tre parlamentari delle comunità non serbe", ha affermato Konjufca in riferimento alla posizione del partito vincitore delle elezioni guidato da Kurti sul fatto che basterà il sostegno dei deputati degli altri partiti delle etnie minoritarie per formare la nuova maggioranza. "Dobbiamo assicurare i 61 voti (sui 120 seggi del Parlamento di Pristina) senza la Lista serba", ha dichiarato Konjufca. "Possiamo parlare con i partiti albanesi per una stabilità più ampia", ha aggiunto l'esponente del Vetevendosje esprimendo infine fiducia che, con la fine del conteggio dei voti della diaspora, il suo partito possa addirittura ottenere il 50 per cento dei consensi al termine delle scrutinio delle elezioni di domenica 14 febbraio. (segue) (Alt)