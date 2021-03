Kosovo: domani manifestazione minoranze contro "brogli" alle elezioni parlamentari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ldk e Pdk hanno riconosciuto la vittoria del Vetevendosje, chiarendo al contempo che non sono pensabili coalizioni con il partito di Kurti. "Il popolo del Kosovo ha parlato e la sua volontà deve essere rispettata”, ha dichiarato il leader del Pdk Enver Hoxhaj. "I risultati danno il Movimento Vetevendosje al primo posto, seguito al secondo posto dal Pdk", ha osservato Hoxhaj congratulandosi con il partito di Kurti e con Osmani invitandoli a "lavorare per rafforzare lo Stato del Kosovo. "Il Pdk non sarà parte di un governo con il Movimento Vetetevendosje in quanto i nostri orientamenti politici sono molto differenti", ha chiarito il leader del Pdk. A suo modo di vedere, il Kosovo ha bisogno di stabilità e per questo il Pdk agirà come "fattore di equilibrio" dalle fila dell'opposizione in Parlamento. Anche il partito di governo uscente ha fatto sapere che intende rispettare il risultato del voto che ha dato la vittoria al Vetevendosje. "Faremo i cambiamenti necessari e l'Ldk lavorerà duramente per tornare e ricostruire la visione rugoviana (dell'ex presidente kosovaro Ibrahim Rugova) per il Paese", ha affermato il leader dimissionario dell'Ldk Isa Mustafa ringraziando comunque il premier uscente Avdullah Hoti "per l'eccellente lavoro" fatto in questi mesi al governo. Hoti, da parte sua, si è assunto la responsabilità della sconfitta elettorale. "Sarò sempre grato per l'opportunità che l'Ldk mi ha dato e proteggeremo gli interessi dello Stato con un opposizione costruttiva", ha dichiarato Hoti. (segue) (Alt)