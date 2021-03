Kosovo: apertura ambasciata a Gerusalemme, nuovo governo chiamato a "scelta" tra Turchia e Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione del Kosovo di aprire la sua ambasciata in Israele a Gerusalemme è deplorevole", ha detto nelle scorse settimane il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Questa è una decisione deplorevole del Kosovo" perché "diverge dalla posizione dell'Unione europea su Gerusalemme" che "è molto chiara". Stano ha ricordato che "tutte le ambasciate dei Paesi dell'Ue e la delegazione dell'Ue sono a Tel Aviv", in base a quanto stabilito nella risoluzione dell'Onu e nelle conclusioni del Consiglio europeo. "La soluzione sullo status di Gerusalemme deve essere trovata tra Israeliani e palestinesi in negoziati diretti", ha detto. La posizione Ue "non è cambiata" ed è quella che vede "lo status di Gerusalemme come futura capitale di entrambi gli Stati", israeliano e palestinese. Stano ha sottolineato che "il Kosovo ha identificato l'integrazione nell'Ue come sua priorità strategica" e quindi ci si aspetta "che agisca in linea con questo impegno". (segue) (Alt)