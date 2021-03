Kosovo: Kurti (Vetevendosje) a colloquio con ambasciatore turco, focus su ambasciata in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione sull'apertura dell'ambasciata kosovara in Israele a Gerusalemme potrà essere riconsiderata dal nuovo governo. Lo ha assicurato il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti, probabile nuovo primo ministro in seguito alla netta vittoria alle elezioni politiche kosovare del 14 febbraio, dopo aver ricevuto oggi l'ambasciatore turco a Pristina Cagri Sakar. "Riguardo il luogo in cui l'ambasciata sarà aperta si tratta di una questione che deve essere rivalutata, considerando anche la documentazione del governo uscente", si legge in una nota diffusa dal Vetevendosje dopo l'incontro tra Kurti e l'ambasciatore turco oggi a Pristina. Il colloquio è stato inoltre incentrato sulla reciproca volontà di rafforzare gli ottimi rapporti economici tra Kosovo e Turchia. Secondo quanto scritto dal portale d'informazione "EuroNews Albania", la questione legata alla scelta del governo uscente di aprire l'ambasciata del Kosovo in Israele a Gerusalemme porrà il probabile nuovo governo kosovaro guidato Kurti di fronte ad alcune scelte in grado di determinare l'orientamento geopolitico del Paese balcanico. (segue) (Alt)