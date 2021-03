Covid: Asl di Frosinone invita 31 comuni a chiudere scuole fino al 14 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la diffusa presenza sul territorio provinciale di Frosinone “delle varianti inglese e brasiliane del Sars-Cov 2 che comporta una accelerata diffusione dei contagi in ambito comunitario, ai fini della tutela e della salute pubblica si propone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sui territori dei comuni in indirizzo fino al 14 marzo 2021”. E’ quanto scritto nella lettera che la Asl di Frosinone ha indirizzato a 31 dei 91 comuni della provincia ciociara, compreso il capoluogo. Con la missiva, che “Agenzia Nova” ha potuto visionare, la Asl invita i sindaci a chiudere tutte le scuole ad Alatri, Arce, Amaseno, Boville Ernica, Broccostella, Campioli Appennino, Castelliri, Castelnuovo Parano, Ceccano, Collepardo, Coreno Ausonio, Esperia, Ferentino, Fontechiari, Frosinone, Guarcino, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Piedimonte San Germano, Ripi, San Giovanni Incarico, Sant’Andrea del Garigliano, Sora, Strangolagalli, Torrice, Vallecorsa, Veroli, Vicalvi, Villa Santa Lucia. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, data l'emergenza coronavirus e l'aumento esponenziale dei casi in Ciociaria, ha firmato un'ordinanza proprio ieri per dichiarare Frosinone "Zona Arancione" con restrizioni maggiori rispetto al resto della Regione. (Rer)