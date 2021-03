Francia: Covid, autorizzato vaccino AstraZeneca per chi ha piú di 65 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la somministrazione del vaccino elaborato da AstraZeneca contro il coronavirus é stato autorizzata per le persone con più di 65 anni. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Veran, ai microfoni dell'emittente televisiva "France 2". L'Alta autorità della salute (Has) aggiornerà le sue disposizioni sul vaccino AstraZeneca domani, 2 marzo. Veran ha poi spiegato che chi è stato già contagiato dal Covid-19 riceverà una sola dose. Un'iniezione "sarà sufficiente", ha detto il ministro.(Frp)