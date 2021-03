Municipio Roma VIII: presidente, Decathlon a Terminal stazione Ostiense importante per ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo di Decathlon al Terminal di stazione Ostiense "è una notizia importante che risponde a un urgenza cittadina di ripresa". Lo dichiara, in una nota, il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Un'opportunità di posti di lavoro, riconversione di spazi in disuso e una leva per il rilanciare lo sviluppo locale - aggiunge - che lancia un segnale di speranza a Roma. La conferma di questa nuova apertura la attendevamo da tempo e sottolinea come il quadrante Ostiense rappresenti oggi il vettore privilegiato per la ripartenza a Roma". (Com)