Brasile: emergenza Covid, Stati chiedono coprifuoco e misure omogenee (2)

- Nel mese di febbraio sono state registrate in Brasile 30.484 morti per patologie legate al contagio da nuovo coronavirus. Secondo i dati dei 27 stati, raccolti dal consorzio che riunisce le maggiori testate del paese, nonostante sia il mese più breve febbraio è stato il secondo con la più alta letalità dopo luglio 2020, considerato come picco della prima ondata pandemica nel paese. A preoccupare è il fatto che febbraio sia anche il terzo mese consecutivo in cui le morti in un mese sono più numerose di quelle del mese precedente, in crescita costante da novembre, mese con il dato migliore da inizio pandemia (13.263 morti). Tre stati hanno invece già mostrato numeri superiori a quelli di luglio 2020 Minas Gerais, Rondonia e Roraima. (segue) (Brb)