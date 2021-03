© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- Assemblea capitolina (ore 14)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa a 'Regione Lazio Sostenibile e partecipata', un'iniziativa per illustrare la strategia della Regione Lazio sviluppo sostenibile in linea con l'Agenda 2030 dell'Onu. Intervengono Daniele Leodori, vicepresidente e assessore Coordinamento dell'attuazione del programma di governo e dei Fondi Comunitari (Fesr, Fse, Feasr), Rapporti istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale, Cristiana Avenali, Responsabile piccoli Comuni e Contratti di Fiume Regione Lazio e coordinatrice del gruppo tecnico per la Strategia regionale di Sviluppo sostenibile, Pierluigi Stefanini, presidente Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile Asvis, Leonardo Becchetti, professore di Economia politica – Università degli studi di Roma Tor Vergata, Riccardo Valentini, Fondazione Cmcc, Antonella Arduini, ministero della Transizione ecologica, Manlio Calzaroni, Asvis, Enrica Onorati, assessore Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali, Paolo Orneli, assessore Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione. Modera Simona Rossitto, Il Sole 24 ore.Roma, teatro Rossellini, via della Vasca Navale 58 (ore 10:30) (segue) (Rer)