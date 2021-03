Usa-Arabia Saudita: Washington chiede a Riad di “smantellare la rete” dietro l’omicidio Khashoggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia – sulla quale i media statunitensi hanno pubblicato numerose indiscrezioni nei giorni scorsi - giunge in un momento in cui l’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, sembra voler rimodellare le relazioni tra Washington e Riad e, in particolare, con la figura del principe ereditario saudita. Le parole della portavoce della Casa Bianca sembrano confermare questo proposito. Mbs è stato negli ultimi anni il principale interlocutore di Washington per quello che riguarda la politica in Medio Oriente, complice il rapporto personale e ufficiale dell’erede al trono con Jared Kushner, consigliere e genero dell’ex presidente Usa, Donald Trump, nonché promotore degli Accordi di Abramo per la normalizzazione delle relazioni tra Israele e alcuni Stati della regione. Tuttavia Biden sembra tutt’altro che propenso a mettere in dubbio le relazioni tra Washington e Riad, della cui solidità ha dato conferma lo stesso inquilino della Casa Bianca nella sua telefonata di ieri con il sovrano saudita, definito dall’amministrazione la “controparte naturale” di Biden. (segue) (Nys)