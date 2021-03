Usa-Arabia Saudita: Washington chiede a Riad di “smantellare la rete” dietro l’omicidio Khashoggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure messe a punto dall’amministrazione Biden in risposta alla pubblicazione del rapporto non colpiscono direttamente il principe di casa Saud. Il segretario di Stato, Antony Blinken, ha annunciato “restrizioni nei confronti di persone che per conto di governi stranieri minacciano o perseguono individui ritenuti dissidenti”. Il provvedimento sarà esteso ai visti di "76 individui sauditi, ritenuti coinvolti nella minaccia di dissidenti all'estero", compresi quelli messi in relazione all'omicidio Khashoggi, "ma non solo". Il "Khashoggi Ban", ha spiegato Blinken in una nota, consente al dipartimento di Stato di disporre restrizioni sui visti a coloro che, agendo per conto di un governo straniero, si ritiene siano stati direttamente coinvolti in pesanti attività extraterritoriali contro i dissidenti". Tra le azioni nel mirino del decreto ci sono "quelle che sopprimono, molestano, sorvegliano, minacciano, o danneggiare giornalisti, attivisti o altre persone percepite come dissidenti per il loro lavoro, o che si impegnano in tali attività nei confronti delle famiglie o di altri stretti collaboratori di tali persone. Anche i familiari di tali individui possono essere soggetti a restrizioni sui visti ai sensi di questa politica". Mbs non viene direttamente chiamato in causa. (segue) (Nys)