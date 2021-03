Usa-Messico: vaccino anti-Covid e relazioni bilaterali nel colloquio tra Biden e Obrador (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del governo messicano citate dalla "Cnn" assicurano che il Messico chiederà anche al vicino del nord di condividere parte del piano vaccinale contro la Covid-19. Il paese latino, spiega la fonte, verificherà innanzitutto la disponibilità di Washignton ad aprire una collaborazione sul tema, quindi si penserà all'eventuale forma: un accordo di acquisto di vaccini, una donazione, un prestito. Il Messico ha sin qui stretto accordi per vaccini dalla Russia e dalla Cina ma non con direttamente gli Stati Uniti, il primo, storico partner commerciale. Le poche dosi di vaccino elaborate dal'azienda statunitense Pfizer sono state inviate direttamente dai laboratori in Europa. (segue) (Nys)